الكويت تسجل 1347 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل 1347 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 217 ألفاً و933، في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة، ليصل مجموع الحالات المسجلة حتى الآن 1215.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض «مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها».

وأوضح السند أن هناك 230 حالة تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة.

وعن حالات الشفاء، قال السند، إنه تم تسجيل 1386 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 202 ألف و208 حالات.



