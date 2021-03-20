السعودية تسجل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل ست حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6602 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، اليوم السبت، إلى تسجيل 382 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 384 ألفاً و653.

كما لفتت إلى تسجيل 271 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 374 ألفاً و135.