التحالف يعترض مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اليوم السبت اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط.

وأوضح التحالف العربي، وفقًا لموقع قناة الإخبارية السعودية على تويتر اليوم، أن "ميليشيات الحوثي مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين"، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية".

وأمس الجمعة، أعلن مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، تعرُّض مصفاة الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مُسيّرة.