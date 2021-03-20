إصابة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بكورونا

أعلن مكتب عمران خان السبت أن فحوصا اثبتت إصابة رئيس الوزراء الباكستاني بفيروس كورونا بعد يومين فقط من تلقيه اللقاح ضد المرض.

وقال المكتب إنه لا يستطيع "في هذه المرحلة سوى تأكيد أن نتائج فحوص رئيس الوزراء لكوفيد-19 إيجابية"، موضحا أنه قام "بعزل نفسه"، وذلك بعدما تلقى خان (68 عاما) الخميس اللقاح وسط موجة ثالثة من الإصابات في باكتسان.