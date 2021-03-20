إدانات واسعة للهجوم الإرهابي على مصفاة في الرياض

أدانت دول ومنظمات الاعتداء الإرهابي على مصفاة تكرير البترول في الرياض بطائراتٍ مُسيّرة.

واعتبر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن الاعتداء لا يستهدف المملكة فحسب بل إمدادات الطاقة العالمية، مشيرا الى وقوع "حريقٌ تمت السيطرة عليه، ولم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته"، مشيرا إلى أنه "نجم عن الهجوم حريقٌ تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء، إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته".

وأدانت جامعة الدول العربية الهجوم الذي شنته ميليشيات الحوثي بواسطة طائرات مُسيرة مُسلحة، مُستهدفة مصفاة تكرير البترول في الرياض.

وأكدت الجامعة في بيان لها أن الهجوم يُشير بوضوح إلى أجندة ميليشيات الحوثي وداعميها، التي لا تستهدف السعودية وحدها، وإنما تسعى لتهديد إمدادات الطاقة.

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي متعمد بطائرات مسيرة.

وأكّد أن "هذا الاعتداء وما سبقه من أعمال إرهابية وتخريبية، تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، التي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لشركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران، لا يستهدفان أمن المملكة العربية السعودية ومقدراتها الاقتصادية فقط، وإنما يستهدفان أمن دول المجلس والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وأدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة.

وأكد العثيمين في بيان أن هذا الهجوم عمل إرهابي وتخريبي جبان، مشددا على أن الاعتداءات على المنشآت الحيوية لا تستهدف المملكة فقط بل تطال أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، وتشكل تهديدا لأرواح المدنيين.

وأعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الجبان الذي ارتكبته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من خلال تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة.

وأدانت مصر بأشد العبارات استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية، مصفاة تكرير البترول في الرياض بعدد من الطائراتٍ المُسيّرةٍ، وذلك في اعتداء إرهابي جديد استهدف أراضي المملكة.

وأكّدت الخارجية المصرية في بيان لها على عميق شجبها ورفضها الكامل لاستمرار هذه الاعتداءات التخريبية الجبانة، التي تُمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المملكة وشعبها وكذا لأمن واستقرار إمدادات الطاقة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، موقف مملكة البحرين الراسخ والمتضامن مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها وسلامتها، مشددة على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته في إدانة الأعمال الإرهابية الإجرامية التي تقوم بها مليشيات الحوثي والتي تهدد الأمن والسلم الإقليمي.

وأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاعتداء ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مصفاة تكرير البترول في الرياض بطائراتٍ مُسيّرة .

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها أن تكرار هذه العمليات الإرهابية وتصاعد وتيرتها واستهدافها المناطق المدنية والحيوية لا يشكل تهديدا لأمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة فحسب وإنما تهديد مباشر لإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي, وتحديا مباشرا للقوانين الدولية والإنسانية.

وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، على موقف بلاده الدائم بالوقوف المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، مؤكداً أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ، وأي تهديد لأمن المملكة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وأدانت جمهورية ‎جيبوتي بشدة تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة.

كما أدانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بأشد العبارات استمرار جرائم الميليشيات الحوثية الارهابية ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية والتي كان آخرها استهداف مصفاة تكرير البترول في الرياض بطائرات مسيرة مفخخة.