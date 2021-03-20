رئيس وزراء بريطانيا يتلقى جرعة من اللقاح المتهم

تلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي دخل المستشفى العام الماضي بعد تعرضه لنوبة حادة من مرض كوفيد19- جرعته الأولى من اللقاح المضاد للمرض الذي طورته شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية.

وكتب جونسون على حسابه بتويتر إلى جانب نشر صورة له وهو يحصل على الجرعة: "لننته من أخذ الجرعة".

وأضاف جونسون أن "تلقي الجرعة هو أفضل شيء نستطيع فعله للعودة إلى الحياة التي نفتقدها كثيرا للغاية".

ويحاول جونسون 56، عاما، طمأنة العامة أن لقاح أسترازينيكا آمن بعد أن علق عدد من الدول في أوروبا وحول العالم، وليس بريطانيا، استخدامه في وقت سابق من هذا الأسبوع، لمخاوف بتسببه في حدوث جلطات دموية.

وأصدرت هيئة الرقابة الصحية بالاتحاد الأوروبي تقييما جديدا، وجدت أن اللقاح "آمن وفعال" ولا يرتبط بزيادة المخاطر العامة للجلطات.

ودفع هذا التقييم دولا مثل فرنسا وألمانيا إلى استئناف التطعيم باللقاح. وتلقى رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أيضا جرعة أسترازينيكا في محاولة مشابهة، لاستعادة ثقة المواطنين.