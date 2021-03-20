الولايات المتحدة تدين استهداف البنية التحتية السعودية

دانت وزارة الخارجية الأميركية الهجمات بطائرات مسيرة مفخخة التي استهدفت مصفاة تكرير النفط في العاصمة السعودية الرياض، معربة عن بالغ قلقها من ارتفاع وتيرة الهجمات

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن الهجوم يهدد فرص تحقيق السلام في اليمن ومحاولة لإعاقة إمدادات الطاقة العالمية.

وأضافت الخارجية أن محاولات التعطيل تظهر عدم اهتمام بسلامة المدنيين مطالبة ميليشيات الحوثي بوقف هجماتها فوراً.

من جهتها وصفت الأمم المتحدة الهجوم على الرياض والمنشآت المدنية بالأمر غير المقبول.

وكان مصدر في وزارة الطاقة السعودية، قد أكد أن مصفاة تكرير البترول في الرياض، تعرضت لاعتداء بطائرات مسيرة، على الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح الجمعة.

وأورد المصدر أن الهجوم أدى إلى حريق تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء أي إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته.