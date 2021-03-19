اتفاق الحكومة الأفغانية و«طالبان» على تسريع محادثات السلام

موسكو (رويترز)

قال مسؤول أفغاني كبير ومتحدث باسم حركة طالبان إن الحكومة الأفغانية والحركة اتفقتا أمس، على السعي لتسريع محادثات السلام، وذلك خلال اجتماع في موسكو أعقب مؤتمراً دولياً هناك بشأن عملية السلام.

ودعت الولايات المتحدة وروسيا والصين وباكستان الطرفين المتناحرين في أفغانستان للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في المؤتمر الذي انعقد في روسيا قبل 6 أسابيع فحسب من الموعد النهائي المتفق عليه في العام الماضي لسحب القوات الأميركية من أفغانستان.

وقال عبد الله عبد الله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان لوكالة الإعلام الروسية «عبرنا عن استعدادنا لتسريع عملية السلام، وكذلك فعلوا هم أيضاً (طالبان)».

وأضاف عبد الله أن الجانبين لم يناقشا أي قضايا معينة عندما اجتمعا في موسكو أمس.

واستضافت موسكو المؤتمر الدولي بشأن أفغانستان أمس الأول، وأصدرت خلاله الولايات المتحدة وروسيا والصين وباكستان بياناً مشتركاً دعا الجانبين الأفغانيين إلى التوصل لاتفاق سلام ووقف العنف، وحث طالبان على عدم شن أي هجمات في الربيع. وقال المتحدث السياسي باسم حركة طالبان محمد نعيم لوسائل إعلام في موسكو إن اختيار نظام الحكم في أفغانستان يعود إلى الأطراف الأفغانية.

وقال «ما نص عليه الإعلان يتعارض مع كل المبادئ وهو أمر غير مقبول».

وسعى المؤتمر إلى إحياء المفاوضات التي أجريت في العاصمة القطرية الدوحة بين الحكومة الأفغانية وطالبان والتي تعثرت إلى حد كبير بسبب اتهامات الحكومة للمقاتلين بعدم وقف العنف.

كان مؤتمر موسكو هو الأول الذي يشارك فيه ممثل كبير للولايات المتحدة في المحادثات بشأن أفغانستان في إطار صيغة أطلقتها روسيا في 2017.