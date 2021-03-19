دول أوروبية متوسطية تبحث في أثينا ملف الهجرة

أثينا (أ ف ب)

تلتقي خمس دول أوروبية متوسطية هي قبرص وإسبانيا واليونان وإيطاليا ومالطا، والتي تعتبر «على الخطّ الأمامي» لاستقبال المهاجرين، في أثينا لصياغة «اقتراحات مشتركة» لميثاق الهجرة الأوروبي الجديد و«آلية إعادة مهاجرين».

ويهدف الاجتماع الوزاري الذي يستمرّ يومين تحت اسم «ميد 5»، ويعني الدول الخمسة المطلة على البحر المتوسط، إلى عرض «المواقف والاقتراحات المشتركة» لهذه الدول التي ترغب في أخذها بالاعتبار في بروكسل لجهة «عبء الهجرة» الذي تتحمله، بحسب وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراخي.

وبدأت نقاشات الوزراء المكلفين شؤون الهجرة مساء أمس، في فندق في الضاحية الجنوبية لأثينا. ويشارك فيها اليوم نائب رئيس المفوضية مارغريتيس سكيناس ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، بحسب مصدر وزاري يوناني.

وتشدد أثينا على «أهمية تطوير آلية أوروبية قوية وفعّالة لإعادة إجبارية لمهاجرين» رُفضت طلبات لجوئهم.

وتمّ التطرّق إلى آلية إعادة مهاجرين في إطار تطوير «الميثاق الجديد حول الهجرة واللجوء» الذي قدّمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر الماضي. وبحسب الاتحاد الأوروبي، فإن التعاون مع الدول الأصلية للمهاجرين يمرّ أيضاً عبر المساعدة على التنمية والاستثمارات والتجارة.

ومنذ أسبوع، اعتبرت المفوضة الأوروبية لشؤون الهجرة إيلفا جوهانسون أنه «من الملحّ» تحديد مع الدول الأعضاء قائمة بالبلدان ذات الأولوية التي يمكن عقد مفاوضات معها بشأن «إعادة قبول» مهاجرين.