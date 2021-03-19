تونس تستعد اليوم لإطلاق أول قمر اصطناعي

ساسي جبيل (تونس)

أعلن مجمع «تيلنت» المتخصص في التكنولوجيا والبرمجيات والأنشطة الهندسية في تونس عن إطلاق أول قمر اصطناعي تونسي إلى الفضاء اليوم السبت.

وسيطلق القمر الاصطناعي التونسي «تشالنج وان» إلى مداره حول الأرض في ذكرى الاستقلال من القاعدة الفضائية الروسية «بايكونور» في كازاخستان على متن المركبة الروسية «سويوز2»، بعد خضوعه لعدة اختبارات كان آخرها يوم 13 فبراير الماضي، بحسب ما أفاد به المجمع. وستنقل الصفحة الرسمية لمجمع «تيلنت» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عملية إطلاق المركبة الروسية حاملة للقمر الاصطناعي التونسي.

وقال مدير المجمع محمد فريخة إن القمر الاصطناعي تونسي مئة بالمئة وتم إنجازه بخبرات وكفاءات محلية من نحو 20 مهندساً تونسياً يعملون بالمؤسسة، من خريجي المدارس التونسية، وبدعم من بعض الخبرات التونسية المتواجدة في وكالات فضاء دولية.

وأفاد فريخة بأن القمر مختص في «إنترنت الأشياء»، وهي تقنية ستشكل مستقبل الإنترنت في العالم.

كما أوضح أن المشروع بدأ العمل عليه منذ العام 2016 ومن ثم جرى الاتفاق بين مجمع «تيلنت» ووكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس» في 2018 لقبول إطلاق القمر الصناعي. وقال أنيس يوسف المسؤول عن المشروع، إن الهدف من القمر الاصطناعي هو «المصادقة على استعمال تقنية اتصالات جديدة لأول مرة في العالم».