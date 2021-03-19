تحرير جبل استراتيجي في «حيفان» بتعز

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

حرر الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل وطيران تحالف دعم الشرعية أمس، جبل «جاشع» الاستراتيجي بالكامل وعدداً من المواقع في محيط مديرية «حيفان» جنوب تعز.

وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش استكملت تطهير وتأمين جبل «جاشع» الاستراتيجي وتبة «مخادرة» وعدداً من المواقع، مشيراً إلى أن المواجهات أسفرت عن مصرع 4 من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية وإصابة 6 آخرين.

وفي جبهة «مدارات» غرب المدينة، تصدى الجيش اليمني لهجوم للميليشيات، وكبدهم خسائر كبيرة بالأرواح وإحراق طقم عسكري حوثي ومقتل من كانوا على متنه ولاذ من تبقى منهم بالفرار.

وفي مأرب، أحبط الجيش اليمني هجمات شنّتها ميليشيات الحوثي الانقلابية على مواقع عسكرية في جبهتي «هيلان» و«الكسارة».

وقال مصدر عسكري: إن المعارك التي دارت خلال الـ35 ساعة الماضية في جبهتي «هيلان» و«الكسارة»، أسفرت عن مصرع 83 حوثيًا، إلى جانب عشرات الجرحى، مؤكداً أن كثيراً من جثث الميليشيات ما تزال متناثرة في الجبال والشعاب.

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش دمّرت آليات وأطقماً تابعة للميليشيات في مواقع متفرقة غرب مأرب، وكبّدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة، فيما استعادت قوات الجيش أطقماً وآليات قتالية وأسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.

وبالإضافة إلى ذلك، دمّر طيران تحالف دعم الشرعية 5 أطقم كانت تحمل تعزيزات للميليشيات غرب «هيلان» ومصرع كل من عليها، فيما دمّر 3 أطقم أخرى مدرعة وعربتين بي إم بي في جبهة «الكسارة» وتم مصرع جميع من كانوا على متنها.

كما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بغارات أخرى تجمعات ومواقع للميليشيات في مناطق متفرقة غرب مأرب، وكبّدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، منها غارة استهدفت اجتماعًا لقيادات حوثية وأسفرت عن مصرعهم جميعًا.

وفي الحديدة، أخمدت القوات المشتركة، تحركات للميليشيات الحوثية في جبهات الساحل الغربي وكبدتها خسائر بشرية ومادية.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أنه تم رصد تحركات للميليشيات التابعة لإيران في قطاعات شارعي صنعاء والخمسين والصالح بمدينة الحديدة وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح، مؤكداً أن القوات المشتركة المرابطة داخل مدينة الحديدة وجهت ضربات مركزة على أهداف حوثية مرصودة بدقة في القطاعات المستهدفة موقعة قتلى وجرحى في صفوفها.

كما تم تدمير عربة متحركة تحمل رشاشاً ثقيلاً وتم مصرع السائق والرامي لحظة استهدافهما الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء.

وفي جنوب محافظة الحديدة، وجهت الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في مدينتي حيس والتحيتا ومنطقتي الجبلية والفازة ضربات مركزة على أوكار وثكنات للميليشيات بعد رصد وصول تعزيزات إليها.