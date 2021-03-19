الجيش اليمني: تراجع واشنطن عن تصنيف ميليشيات الحوثي شجعها على ارتكاب الأعمال الإرهابية

عدن (وكالات)

أكد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي، أمس، استمرار جرائم ميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة مأرب والسعودية.

وقال مجلي في تصريحات صحفية، إن ميليشيات الحوثي مستمرة في جرائمها بإطلاق الطائرات من دون طيار والصواريخ الباليستية ضد السعودية وضد مدينة مأرب. وكشف عن أن مدينة الحديدة باتت نقطة انطلاق للهجمات بوساطة الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والزوارق المفخخة، مؤكداً أن اتفاق أستوكهولم عطل استكمال تحرير المحافظة المطلة على البحر الأحمر.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن تراجع الولايات المتحدة عن تصنيف ميليشيات الحوثي ضمن قوائم الإرهاب شجعها على ارتكاب المزيد من الأعمال الإرهابية والتصعيد العسكري.

وأضاف مجلي أن ميليشيات الحوثي تنفذ أجندة إيرانية وأفشلت جميع الاتفاقات وتقوض كل جهود السلام الدولية.