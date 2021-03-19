قادة أوروبيون يتلقون لقاح أسترازينيكا لتشجيع مواطنيهم

تلقى رئيسا وزراء فرنسا وبريطانيا، اليوم الجمعة، لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد في خطوة تهدف لتشجيع مواطنيهم على تلقي التطعيم.

وقال رئيس الوزراء البريطاني جونسون، للصحافيين في مستشفى في لندن قرب مقر إقامته في "داونينغ ستريت"، "حرفياً، لم أشعر بشيء. كان الوضع جيداً للغاية وسريعاً".

وأضاف "عندما تحصلون جميعاً على إشعار لتلقي اللقاح، أرجوكم توجهوا لتلقيه. إنه الأفضل بالنسبة إليكم والأفضل بالنسبة لعائلاتكم وللجميع".

جان كاستيكس يتلقى لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

بدوره، تلقى رئيس وزراء فرنسا جان كاستيكس، الجرعة الأولى من اللقاح الذي طورته جامعة "أكسفورد" البريطانية بالتعاون مع مختبر "أسترازينيكا" من أجل طمأنة الفرنسيين بعد أيام من تعليق توزيع اللقاح.

كانت فرنسا استأنفت، اليوم الجمعة، إعطاء اللقاح بعد أيام من توقيفه إثر معلومات عن إصابة بعض من تلقوه بجلطات دماغية.

وقال كاستيكس، أمس الخميس خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه إجراءات احترازية جديدة، إنه سيأخذ اللقاح اليوم الجمعة.

استأنفت فرنسا ودول أوروبية أخرى توزيع اللقاح بعد أن أعلنت هيئة الأدوية الأوروبية، أمس الخميس، أنه "آمن وفعّال".

وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، أنها على استعداد لتلقي لقاح "أسترازينيكا".

وقالت للصحافيين "نعم، مستعدة لتلقي لقاح أسترازينيكا"، لكنها أضافت "أفضل انتظار دوري" في التطعيم.