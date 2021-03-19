فيديو.. "الصحة العالمية" تصدر رأيها المنتظر بخصوص لقاح مضاد لكورونا

أصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، رأيها المنتظر حول لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد يشتبه في أنه سبب مشاكل صحية لبعض من تلقوه.

وأكدت المنظمة الدولية، التابعة للأمم المتحدة، أن فوائد لقاح "أسترازينيكا" المضاد لمرض كوفيد- 19 تفوق مخاطره، وفق ما خلص إليه خبراؤها، بعدما راجعوا بيانات السلامة المرتبطة باحتمال تسببه بجلطات دموية.

وأفادت لجنة منظمة الصحة العالمية الاستشارية بشأن سلامة اللقاحات أن سمات لقاح أسترازينيكا "ما زالت إيجابية في ما يتعلق بفوائده مقابل مخاطره، مع إمكانية هائلة (لديه) لتجنيب الإصابات وخفض حالات الوفاة في أنحاء العالم".

وأضافت اللجنة المختصة أن "البيانات المتاحة لا تشير إلى زيادة بالمجمل في حالات تجلط الدم" بعد تلقي لقاح كورونا.

كانت دول أوروبية عدة، بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، علقت استخدام اللقاح في حملات التطعيم إثر أنباء عن إصابة بعض من تلقوه بجلطات دماغية.

لكن تلك الدول أعادت استخدام لقاح "أسترازينيكا"، اليوم الجمعة، بعد أن أصدرت هيئة الأدوية الأوروبية، أمس الخميس، رأيها القاضي بأن اللقاح "آمن وفعال".