بعد استئناف توزيعه.. فرنسا تصدر توصية حول لقاح أسترازينيكا

استأنفت فرنسا، اليوم الجمعة، التطعيم «من دون تأخير» بلقاح «أسترازينيكا»، بعد أن كانت قد أوقفته احتياطياً، إثر أنباء عن إصابة بعض من تلقوه بمشاكل صحية.

ووافقت السلطة العليا للصحة في فرنسا رسميا، اليوم الجمعة، على اللقاح للوقاية من مرض كوفيد-19، في خطوة متوقعة على نطاق واسع بعدما عبّرت وكالة الأدوية الأوروبية عن دعمها للقاح.

وذكرت السلطة، في بيان "في ضوء البيانات المقدمة من وكالة الأدوية الأوروبية، ترى الهيئة أن من الممكن استئناف التطعيم بلقاح أسترازينيكا على الفور".

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إلا أن السلطات الفرنسية أوصت بتخصيصه للأشخاص الذين يبلغون 55 عاماً وما فوق.

وأضافت السلطة الصحية العليا في البلاد أن هذا الأمر تقرر لأن الحالات الخطيرة والنادرة لاضطرابات التخثّر التي تسببت بتعليق استخدام هذا اللقاح في عدة دول أوروبية، ظهرت فقط لدى أشخاص لا تزيد أعمارهم عن 55 عاماً.

وأضافت أنه تم تسجيل ثلاث حالات من هذا النوع في فرنسا.

جاء قرار فرنسا استئناف توزيع اللقاح، أمس الخميس، بعد أن أصدرت الهيئة الأوروبية للأدوية رأياً قالت فيه إن اللقاح «آمن وفعال».

كما استأنفت دول أوروبية أخرى التطعيم باللقاح بعد صدور رأي الهيئة، وهي الناظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي.