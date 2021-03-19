جولة مفاوضات جديدة بين أميركا والصين

قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إن مسؤولين أميركيين وصينيين سيبدأون الجولة الثانية من المحادثات في حوالي الساعة 7:30 مساء (0330 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة) وإن الجلسة ستستمر على الأرجح لعدة ساعات.

وقال المسؤول في تقرير وزع على الصحفيين إن الجلسة الأولى للمحادثات كانت «موضوعية وجادة ومباشرة» وتتجاوز كثيرا الساعتين المخصصتين في الأصل.

وأضاف «استخدمنا الجلسة، تماما كما خططنا، لتحديد مصالحنا وأولوياتنا وسمعنا نفس الشيء من نظرائنا الصينيين»، مشيراً إلى أنه من المقرر عقد جلسة ثالثة للمحادثات بين 9 والساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم.