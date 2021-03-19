السيسي: سد النهضة مسألة أمن قومي

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن قضية سد النهضة الإثيوبي تمثل "مسألة أمني قومي" للقاهرة.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية علي "فيسبوك"، إن السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من جونسون، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن مستجدات سد النهضة والعلاقات الثنائية.

وجدد السيسي "التأكيد على الأهمية القصوى لتلك القضية باعتبارها مسألة أمن قومي، وتمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد".

وبحث الجانبان "مجمل موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل دعم وتعزيز العلاقات بينهما في كافة المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والأمنية، فضلاً عن قطاعات التعليم والصحة والطاقة"، وفق البيان.

وأعرب السيسي عن "الحرص على تفعيل أطر التعاون المتبادل بين البلدين في مختلف المجالات ونقل وتوطين التكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور والتنسيق السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وذلك على نحو يعكس ثقل وأهمية البلدين لصالح تحقيق السلام والاستقرار ومواجهة التحديات بالمنطقة".

إلى ذلك تطرق الطرفان إلى تطورات عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا، حيث أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن بالغ تقديره لـ"الدور الجوهري الذي تقوم به مصر بقيادة السيسي تجاه تسوية القضية الليبية وجهودها في دفع المسار السياسي واستعادة مؤسسات الدولة".

من جهته، أكد جونسون على حرصه على استمرار التواصل مع السيسي "لتعزيز التشاور والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية في ظل الدور الذي تقوم به مصر لدعم وترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا"، متطلعاً لـ"دعم وتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على جميع الأصعدة".