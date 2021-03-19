آخر أخبار «كورونا» عالمياً



642 حالة إصابة جديدة و41 وفاة بمصر

سجلت وزارة الصحة المصرية 642 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و41 وفاة، مقابل 645 حالة إصابة جديدة بكورونا و47 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الخميس هو 193482 من ضمنهم 148823 حالة تماثلت للشفاء و11472 وفاة.

الفلبين تقر استخدام اللقاح الروسي

قالت إدارة الأغذية والأدوية في الفلبين إن البلاد أقرت استخدام لقاح سبوتنيك في الروسي لمرض كوفيد-19 لحالات الطوارئ.

واللقاح، الذي طوره معهد جاماليا الروسي، هو رابع لقاح يتم إقرار استخدامه لحالات الطوارئ في البلد الذي يواجه ارتفاعا جديدا في حالات الإصابة.

11 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن الصين سجلت 11 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في 18 مارس ارتفاعا من ست حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة بيان إن إحدى الحالات كانت عدوى محلية في إقليم شنشي، وهي أول حالة محلية لكوفيد-19 في الصين منذ 14 فبراير. وكانت الحالات العشر الأخرى وافدة من الخارج.

أميركا ترسل لقاحات إلى المكسيك وكندا

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال ملايين الجرعات من لقاحات شركة استرازينيكا المضادة لكوفيد-19 إلى المكسيك وكندا.

ولدى الولايات المتحدة عشرات الملايين من الجرعات من هذا اللقاح الذي لم يتلقَّ، في هذه المرحلة، الضوء الأخضر من السلطات الصحية الأميركية.

نيوزيلندا ستساعد بابوا غينيا الجديدة في مواجهة «كورونا»

ستدعم نيوزيلندا بابوا غينيا الجديدة بعد زيادة حالات الإصابة بكوفيد 19- في الدولة الواقعة في المحيط الهادئ.

وأعلنت وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا أن قوات الدفاع النيوزيلندية ستنقل معدات الحماية الشخصية إلى بابوا غينيا الجديدة.

487 إصابة جديدة و3 وفيات بالمغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 487 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 466 أمس ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 490575 حالة.

كما تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة انخفاضا من ثماني حالات أمس ليصل إجمالي الوفيات إلى 8748 حالة.

استئناف استخدام لقاح «أسترازينيكا»

أعلنت عدة دول أوروبية أنها ستستأنف استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد بعد أن اعتبرت وكالة الدواء الأوروبية أنه «آمن وفعال».

وقالت رئيسة وكالة الدواء الأوروبية إيمير كوكي إن بيان الوكالة جاء بعد مراجعة شاملة للمخاطر المحتملة من حدوث تجلط الدم، في أعقاب تقارير تفيد بأن بعض الأشخاص أصيبوا بجلطات دموية في الفترة التي أعقبت التطعيم مباشرة.

وأعلنت فرنسا وإيطاليا ولاتفيا وبلغاريا أنها ستستأنف على الأرجح التطعيمات باستخدام عقار أسترازينيكا الجمعة بعد نصيحة وكالة الدواء الأوروبية.

إغلاق شبه كامل في فرنسا

توقع مراقبون أن يتأثر حوالي واحد من كل ثلاثة أشخاص في فرنسا، البالغ تعداد سكانها نحو 67 مليون نسمة، من فرض الإجراءات الإقليمية الأكثر صرامة التي سيتم تطبيقها خلال الأسابيع الأربعة المقبلة لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء جان كاستكس فيما يتعلق بالإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من بعد غد السبت في 16 منطقة، ضمنها منطقة العاصمة باريس، إن أربعة أسابيع هي طول الوقت اللازم لإحداث تأثير فيما يتعلق بإبطاء انتشار كورونا.

ويجب إغلاق جميع المتاجر غير الضرورية في إطار الإجراءات، رغم السماح بفتح المكتبات ومتاجر الآلات الموسيقية.

مطالبات بترخيص لقاح اللروسي في أوروبا

حضّ مسؤولون ألمان السلطات الأوروبية على تسريع النظر في لقاح سبوتنيك-في الروسي والاستعداد لتوزيعه في الاتحاد الأوروبي ما أن يرخص له.

وقال رئيس مقاطعة بافاريا ماركوس سودر خلال لقاء قادة المقاطعات الألمانية الست عشرة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لايين، «من المهم تسريع إجراءات الترخيص، خصوصا في حالة سبوتنيك».

واعتبر سودر أن الدراسات التي أجريت في أوروبا حول اللقاح الروسي أظهرت حتى الآن أنه «آمن للغاية» و«في بعض الحالات أفضل من اللقاحات التي جرى ترخيصها».

81 وفاة وأكثر من 20 ألف إصابة جديدة بتركيا

سجلت تركيا 81 حالة وفاة، و20 ألفا و49 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.

وحسب بيان لوزارة الصحة الصادر، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و777، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وأشار البيان إلى ارتفاع حصيلة الإصابات في تركيا إلى مليونين و950 ألفا و603.

أمّا حصيلة المتعافين، فارتفعت إلى مليونين و770 ألفا و638 بعد تسجيل 18 ألفا و615 حالة شفاء جديدة، وفقا للبيان.

روسيا: جرعات «سبوتنيك في» إلى هندوراس «مزيفة»

صادر مسؤولو الجمارك المكسيكية 5775 جرعة من لقاح فيروس كورونا الروسي «سبوتنيك في» على متن طائرة خاصة متجهة إلى هندوراس.

ووفقا لمصلحة الضرائب بالبلاد، تم إخفاء 1155 أمبولة من اللقاح بين المشروبات والآيس كريم في مبردين على متن الطائرة.

ورد صندوق الاستثمار المباشر الروسي المملوك للدولة، الذي يقف وراء تطوير لقاح سبوتنيك في، بسرعة، قائلا إن اللقاحات مزيفة.

ألمانيا تستأنف لقاح أسترازينيكا

قال وزير الصحة الألماني، ينس شبان، إن بلاده تسعى إلى استئناف التطعيم باستخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا بداية من اليوم الجمعة.

وكانت ألمانيا، وعدد من الدول، علقت التطعيم باستخدام أسترازينيكا مؤقتا في أعقاب تقارير أفادت بإصابة أشخاص بجلطات عقب تلقيهم جرعات اللقاح.