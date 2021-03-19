بعد عام على «كورونا».. «الأجنة» تساعد في إنهاء مأساة العالم!

بعد أكثر من عام على تفشي فيروس كورونا المستجد وملايين الإصابات والوفيات، توصلت دراسة جديدة إلى أن فحوصات الموجات فوق الصوتية مثل تلك المستخدمة لتتبع نمو الجنين يمكن أن تدمر خلايا فيروس كوورونا عن طريق إجبار سطحها على الانقسام والانفجار إلى الداخل.

وقال باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إن تجاربا كشفت أن عمليات الفحص بالموجات فوق الصوتية الطبية ربما تكون قادرة على إتلاف قشرة فيروس كورونا وسنابله، مما يؤدي إلى دماره وتمزقه، وفقاً لموقع "العربية.نت".

وبينما تُستخدم الموجات فوق الصوتية بالفعل كعلاج لتفتيت حصوات الكلى، دعا فريق باحثي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى مزيد من البحث حول جدواها كعلاج لكوفيد-19.

كما خلقت المحاكاة الحاسوبية نموذجًا لفيروس كورونا العام، أي مجموعة الفيروسات المسببة لأمراض كوفيد-19 والإنفلونزا وفيروس نقص المناعة البشرية، وتوصل الباحثون إلى أن سطح خلية الفيروس التاجي ينقسم بين 25 و100 ميغاهرتز وينهار في أقل من مللي ثانية.

وكشفت محاكاة حاسوبية أن غلاف الفيروس ينهار عند 100 ميغاهرتز بفعل قوة التردد، بما يتماشى مع ظاهرة فيزيائية مفادها أن تردد موجة معين يتفاعل مع الخصائص المتأصلة للمادة، مما يؤدي إلى تضخيم الاهتزازات باستمرار.

بدوره، كشف البروفيسور توماسز فيرزبيكي، أستاذ الميكانيكا التطبيقية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن هذه الترددات والشدة تقع ضمن النطاق الذي يتم استخدامه بأمان للفحوصات الطبية.

وأوضح فريق الباحثين أن النتائج تستند إلى بيانات غير مكتملة للخصائص الفيزيائية للفيروس ويجب تفسيرها بحذر، ولكن تفتح التجارب الأبواب أمام احتمالية إمكانية علاج عدوى فيروس كورونا يومًا ما عن طريق الموجات فوق الصوتية.

ويرى باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن دراستهم هي أول اكتشاف على الإطلاق ضمن مسار جديد للبحث وأن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للتحقق من جدواها على المدى الطويل كعلاج.

كما أعرب فيرزبيكي عن أمله وزملائه في أن يتم البدء في مناقشة ورقتهم البحثية عبر مختلف التخصصات، مؤكدا ثقته في أن هذا نموذج المحاكاة الحاسوبية المستخدم يعد نقطة انطلاق جيدة.