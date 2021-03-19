من جديد.. وفاة وإصابات بعد أخذ لقاح «أسترازينيكا»

قالت وكالة المنتجات الطبية السويدية، إن امرأة كانت في صحة جيدة توفيت بعد أسبوع من تطعيمها بلقاح أسترازينيكا، في الوقت الذي أعلنت الدنمارك عن 10 إصابات بتجلطات دموية بعد أخذ المطعوم.

وقالت فيرونيكا آرثرسون، رئيسة إدارة سلامة الدواء في وكالة المنتجات الطبية السويدية، في مؤتمر صحفي «هذه حالة تجلط دم في الشرايين والأوردة ونزيف حاد.. إنها الحالة (التي تمثل) محور تحقيق هيئة مراقبة الأدوية في الاتحاد الأوروبي».

وقالت السويد اليوم إنها ستمدد تعليقها للقاح أسترازينيكا حتى الأسبوع المقبل.

في غضون ذلك، قالت وكالة الدواء الدنماركية مساء الخميس إنها سجلت عشرة تقارير عن الإصابة بجلطات دموية لدى أفراد تلقوا لقاح أسترا زينيكا للوقاية من كوفيد-19 بينها حالة أدت للوفاة.

وأضافت الوكالة في بيان «وكالة الدواء الدنماركية تفحص عشرة تقارير ورد بها وصف للإصابة بجلطات دموية أو أعراضها بعد تلقي اللقاح».

لكن الوكالة أشارت إلى أنه ليس من الممكن بعد التأكد من وجود صلة واضحة بين تلك الحالات واللقاح.

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت هيئة مراقبة الأدوية في الاتحاد الأوروبي إنها ما زالت على قناعة بأن فوائد لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 تفوق مخاطره وذلك بعد تحقيق في تقارير حول حدوث تجلط للدم دفعت أكثر من 12 دولة لتعليق استخدامه.



