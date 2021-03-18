ميليشيات الحوثي تُهجر 11 ألف شخص من مخيمات النازحين في صرواح

عدن (وكالات)

أجبرت قذائف ميليشيات الحوثي عدداً كبيراً من العوائل النازحة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب إلى نزوح ثانٍ لمدينة ومديريات مأرب ومناطق أخرى. وقالت المنظمة الدولية للهجرة، إن هجمات الميليشيات أدت إلى نزوح ما لا يقل عن 1532 أسرة، نحو 11 ألف شخص، خلال الفترة ما بين 8 فبراير و9 مارس 2021. وتستضيف محافظة مأرب أكبر عدد من النازحين داخلياً في اليمن، ويعيش بعضهم في 125 موقعاً للنازحين داخلياً، وتستضيف مديرية صرواح نحو 30 ألف نازح في 14 موقع نزوح.

ومنذ مطلع فبراير الماضي تواصل ميليشيات الحوثي هجماتها العدائية على مأرب خاصة في الأجزاء الغربية والشمالية من المحافظة.

وما يزال السكان يتحملون وطأة العنف الحوثي، جراء تدمير منازلهم ما اضطرهم إلى الفرار من مجتمعاتهم المحلية ومواقع النزوح.

وذكرت منظمة الهجرة أن الأرقام الإجمالية للضحايا المدنيين وعدد النازحين غير واضحة بسبب استمرار القتال في المناطق المتضررة.