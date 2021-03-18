الاتحاد الأوروبي عن حرق الحوثيين للاجئين: منزعجون وندعو لتحقيق خارجي فوري

عدن (وكالات)

عبرت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد في اليمن، عن انزعاجها من أدلة تشير إلى تورط ميليشيات الحوثي الإرهابية في حريق لاجئين في مركز احتجاز بصنعاء، داعية إلى تحقيق خارجي فوري ومستقل.

وقال بيان للبعثات الأوروبية، أمس: «يدعو رؤساء البعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيق خارجي فوري ومستقل في الحادثة، وإلى المساءلة وتعويض الضحايا وأسرهم». وأضاف البيان بشأن الجهة المتورطة في الجريمة: «فيما يجري بناء الأدلة على السبب المباشر وتسلسل الأحداث المؤدي إلى الحريق، يلاحظ رؤساء البعثات الدبلوماسية الأنباء المزعجة حول دور أفراد الأمن»، في إشارة لعناصر ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وطالب البيان «سلطات الأمر الواقع إلى منح الوصول الفوري للمنظمات الإنسانية، بما في ذلك المنظمة الدولية للهجرة، إلى جميع المواقع والمستشفيات التي أحيل إليها الناجون». وارتكبت الميليشيات الحوثية، السابع من مارس الحالي، جريمة إنسانية بحق لاجئين معظمهم من إثيوبيا، بإلقاء عناصر تابعة لها قنابل على هنجر احتجاز في مقر مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في العاصمة صنعاء، ما أسفر عن اندلاع حريق هائل أدى لمقتل العشرات وإصابة المئات.