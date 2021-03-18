هجمات الحوثي على مأرب تقوض محاولات السلام

شادي صلاح الدين (لندن)

أصبح استمرار هجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران على مأرب يشكل تهديداً مباشراً لجميع محاولات إحلال السلام والاستقرار في اليمن، فضلاً عن أن مثل هذه الهجمات باتت تهدد بنزوح ما يقرب من 380 ألف شخص.

وأفردت صحيفة «ريسنتلي هيرالد» تقريراً حول الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي وخطرها على المنطقة وعلى محاولات السلام في البلاد.

وأبرزت الصحيفة الهجوم الحوثي على مأرب فبراير الماضي، الذي يأتي في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى استئناف المحادثات بشأن إنهاء الصراع في اليمن.

كما إن الهجوم الحوثي على مأرب لديه القدرة على إثارة المزيد من الصراع في أماكن أخرى من اليمن، وفقاً للتقرير.

ونقلت الصحيفة عن المحلل عبد الباري طاهر، أن «هجوم مأرب معركة محورية بالنسبة للحوثيين، تقرر ما إذا كان بمقدورهم الحكم في شمال اليمن في المستقبل».

ومأرب هي موطن لمصفاة نفط رئيسة تنتج 90% من غاز البترول المسال في اليمن، والذي يستخدم في كل المنازل.

وبحسب وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، فإن هجمات الحوثي المتكررة في مأرب قد تؤدي إلى نزوح 385 ألف شخص على الأقل.

وكان هجوم الحوثيين الأخير من أكثر الهجمات شراسة ودموية، حيث تم تحريك الأسلحة الثقيلة باتجاه مأرب، ورغم ذلك لم يحرزوا أي تقدم بسبب المقاومة الشرسة من القبائل وقوات الجيش التي دعمتها غارات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقال الخبير في الشأن اليمني في مجموعة الأزمات الدولية، بيتر سالزبري للصحيفة: «هناك العديد من الأجندات على الأرجح في مأرب، لكن الأكثر خطورة هو سعي الحوثيين للسيطرة على مدينة مأرب وإنهاء الحرب في الشمال وتعزيز موقفهم الاقتصادي والتفاوضي».