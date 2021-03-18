السودان.. إعادة تأهيل سد «بوط» في «النيل الأزرق»

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أعلنت وحدة تنفيذ السدود في وزارة الري والموارد المائية السودانية الشروع في إعادة تأهيل سد بوط بولاية النيل الأزرق قبل بداية فصل الخريف المقبل. وكشف السر آدم مدير وحدة تنفيذ السدود أنه تم طرح عطاءات إعادة تأهيل سد بوط للشركات السودانية لبدء العمل مطلع الشهر المقبل، وكشف عن تخصيص 330 مليون جنيه سوداني لإعادة تأهيل المرحلة الثانية للسد، لضمان التخزين في البحيرة والاستفادة من مياه التخزين.

وقالت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد» إن إعادة تأهيل سد بوط الذي أنشئ عام 2004 يأتي ضمن استعدادات السودان لمواجهة المخاطر المترتبة المحتملة على إقدام إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق أو تنسيق مع السودان.

وكان سد بوط قد تعرض العام الماضي لأمطار وسيول غير مسبوقة مما تسبب بأضرار به.