محادثات بين الحكومة الأفغانية و«طالبان» في موسكو

كابول (وكالات)

اجتمع وفدان من الحكومة الأفغانية وحركة «طالبان» في موسكو أمس، بحضور وفود دولية لإجراء مفاوضات من أجل تشكيل إدارة انتقالية قبل انسحاب محتمل للقوات الأميركية.

ودعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عقب استقبال الوفود المختلفة، واشنطن و«طالبان» إلى الالتزام ببنود الاتفاق الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في فبراير 2020 مع حركة «طالبان» في قطر.

وبموجب هذا الاتفاق، تعهدت الولايات المتحدة بسحب كل قواتها من أفغانستان بحلول مايو 2021 مقابل ضمانات في مجال الأمن والتزام طالبان بالتفاوض مع كابول.

وتجري المحادثات في موسكو بحضور مبعوثين باكستانيين وصينيين وأميركيين بالتوازي مع المحادثات التي بدأت في سبتمبر بالدوحة.

وأعرب لافروف عن أسفه لأن الجهود المبذولة لإطلاق العملية السياسية في الدوحة لم تسفر عن نتائج بعد، آملاً في أن تساعد محادثات موسكو في تهيئة الظروف للتقدم. وشدد لافروف على أنه «في ظل ظروف تدهور الوضع العسكري والسياسي، فإن من غير المقبول حدوث تأخير جديد في مفاوضات السلام». إلى ذلك، لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم في تحطم مروحية عسكرية وسط أفغانستان، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أمس. وتحطمت المروحية مساء أمس الأول، في منطقة بولاية «وردك» التي تشهد قتالاً بين القوات الحكومية الأفغانية والمجموعات المسلحة المحلية.

وذكرت الوزارة في بيان أن «4 من أفراد الطاقم و5 من أفراد قوات الأمن لقوا مصرعهم، وتم الإعلان عن فتح تحقيق في ملابسات الحادث».

وأكد محب الله شريفي المتحدث باسم ولاية وردك سقوط الطائرة من دون أن يكشف أي تفاصيل عن ملابساته.

كما لقي 4 أشخاص مصرعهم أمس، وأصيب 9 آخرون في انفجار حافلة شرق العاصمة، بحسب الشرطة. وقال عبد الصمد حامد بويا المستشار بوزارة الإعلام والتكنولوجيا، إن الانفجار استهدف حافلة تستأجرها الوزارة لنقل موظفيها.