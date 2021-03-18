العراق: قرار بإنهاء وجود القوات الأمريكية والأجنبية

هدى جاسم (بغداد)

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن هناك قراراً بإنهاء وجود القوات الأميركية والأجنبية القتالية في البلاد، كاشفاً عن أن الموجود الآن لا يتجاوز 2500 عنصر.

وقال صالح، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع» أمس، إن «علاقة العراق مع الولايات المتحدة مهمة وأساسية ومبنية على مصالح مشتركة، والحوار الاستراتيجي بيننا يتطرق لكل القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية». وأشار إلى أن «هناك خللاً في العلاقة بين بغداد وأربيل، ويجب وضع العلاقة في أساسها الصحيح ومعرفة كل طرف حقوقه وواجباته عبر حوار وطني يجلس فيه الجميع لمناقشته»، وتابع: أن «المواطن في البصرة لم يُعد راضياً عن هذه المنظومة، وكذلك المواطن في إقليم كردستان غير راضٍ عن هذه المنظومة».