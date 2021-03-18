فرنسا: على إيران وقف انتهاكاتها النووية

باريس (وكالات)

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، إيران بالتحلي بالمسؤولية ووقف انتهاكاتها للاتفاق النووي، بما يزيد الوضع سوءاً، كما أكد أن على السلطات الإيرانية وقف أنشطتها الصاروخية الباليستية في المنطقة، مضيفاً «يجب على طهران أن تقوم بالخطوات المتوقعة منها، وأن تتصرف بطريقة مسؤولة».

وقال ماكرون، خلال مؤتمر مع نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، إنه يريد العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، ولكنه يسعى في الوقت عينه إلى السيطرة على أنشطة الصواريخ الإيرانية في المنطقة.

وسبق لإدارة بايدن أن أكدت أنها ستنضم مجدداً إلى الاتفاق، وستبدأ رفع العقوبات المفروضة على طهران إذا عاودت الأخيرة الالتزام بشكل كامل بالاتفاق.

لكن طهران رفضت هذا الشرط المسبق، ومضت قدماً بنشاطها النووي رداً على سياسة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب المتمثلة بممارسة أقصى درجات الضغط عبر فرض عقوبات.