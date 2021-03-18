جونسون يكشف عن موعد تلقيه للقاح "أسترازينيكا"

أبوظبي (الاتحاد) - كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء اليوم الخميس، عن موعد تلقيه للقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وكان جونسون يحاول، في مؤتمر صحفي من مقر رئاسة الوزراء في العاصمة لندن، تهدئة مخاوف البريطانيين بشأن ارتباط اللقاح بنوع نادر من الجلطة الدموية في الدماغ.

وأكد أنه سيحصل على لقاح "أسترازينيكا" غداً الجمعة.

وأصر رئيس الوزراء على أنه من "المهم للغاية" أن يحصل الناس على اللقاح بمجرد دعوتهم من قبل السلطات الصحية، مضيفاً أن اللقاح البريطاني الصنع "آمن وفعال".

وقال إنه من "المعقول" أن يرغب الناس في الحصول على تطمينات بشأن اللقاحات، مشيراً إلى النتائج التي توصلت إليها الهيئات الناظمة في مجال الأدوية في بريطانيا والاتحاد الأوروبي والتي أكدت، اليوم، أن فوائد اللقاح "تفوق بكثير أي مخاطر".

وأوضح جونسون، في المؤتمر الصحفي الذي عقد في داونينج ستريت، "من المهم جداً أن نحصل جميعاً على لقاحاتنا بمجرد أن يأتي دورنا. سأحصل على جرعتي غداً. ما هو غير آمن هو اصطياد كوفيد".

أوقفت أكثر من اثنتي عشرة دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، استخدام اللقاح الذي طورته جامعة "أكسفورد" بالتعاون مع مختبرات "أسترازينيكا" بعد تقارير عن إصابة بعض الأشخاص ممن تلقوه بجلطات دموية.

إلا أن بريطانيا امتنعت عن تعليق حملتها للتطعيم باللقاح وظلت تؤكد أن اللقاح "آمن وفعال". وهو ما أكدته اليوم الوكالة الأوروبية للأدوية.