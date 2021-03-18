"الأوروبية للأدوية" تصدر رأيها المنتظر حول لقاح كورونا المتهم

أصدرت الوكالة الأوروبية للأدوية، اليوم الخميس، رأيها المنتظر على نطاق واسع في أوروبا حول لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد والمشتبه بأن بعض من تلقوه عانوا أعراضاً جانبية.

وقالت الوكالة إن لقاح أسترازينيكا «آمن وفّعال» و«غير مرتبط» بخطر أكبر بحصول تجلّطات دموية.

وصرحت مدير الوكالة إيمر كوك، في مؤتمر عبر الفيديو، أن «اللجنة توصلت إلى خلاصة علمية واضحة: إنه لقاح آمن وفّعال».

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وأعلنت الوكالة، وهي الهيئة الناظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي، أنه «لا يمكن أن تستبعد نهائياً» وجود رابط بين لقاح أسترازينيكا واضطرابات نادرة في التخثّر.

وقالت كوك «استناداً إلى أدلة متوافرة، وبعد أيام من التحليل المعمّق» للبيانات المتاحة، «لا يمكننا بعد، نهائياً استبعاد وجود رابط بين هذه الحالات واللقاح».

ورأي الوكالة منتظر في وقت يعتمد الاتحاد الأوروبي، الذي يعاني من نقص في أعداد اللقاحات، على ملايين الجرعات من هذا اللقاح الذي طوّره المختبر السويدي البريطاني أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية.

وعلّقت نحو 15 دولة أوروبية من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، احترازياً استخدام هذا اللقاح، بعد تسجيل آثار جانبية محتملة، مثل تخثّر الدم وجلطات دموية لدى بعض الذين تلقوه.