بريطانيا تدافع عن لقاح كورونا المتهم بالتسبب في جلطات

دافعت هيئة بريطانية مرموقة، اليوم الخميس، بشدة عن لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد متهم بالتسبب في مشاكل صحية لبعض من تلقوه.

وأكدت هيئة ناظمة بريطانية مستقلة أنها لم تتوصل إلى وجود أي صلة مباشرة بين لقاح «أكسفورد-أسترازينيكا» وتجلط الدم، بعدما علقت مجموعة من الدول استخدامه على خلفية مخاوف صحية.

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كما أكدت الهيئة أن لا علاقة بين جلطات الدم ولقاح «فايزر»، مشددة على أن هذه الحالات لا تزداد لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح مقارنة بغيرهم.

وقالت الرئيسة التنفيذية لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية جون رين «لا توجد أدلة على أن جلطات الدم في العروق تحدث بشكل متكرر أكثر من المتوقع في غياب التطعيم، والحال كذلك بالنسبة للقاحين».