تطورات جديدة تعقد الوضع في لبنان

شهدت لبنان، اليوم الخميس، تطورات جديدة زادت من تعقيد الأوضاع التي يعاني منها البلد.

فقد أضربت صيدليات في أنحاء البلاد عن العمل وحددت محطات البنزين حصصا لتوزيع الوقود مع تنامي الاحتجاجات إزاء الأزمة الاقتصادية دون مؤشرات تُذكر على انتهاء الأزمة السياسية وتشكيل حكومة تضع إصلاحات ضرورية لحصول البلاد على المساعدات الدولية.

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فقد طلب الرئيس اللبناني ميشال عون أمس الأربعاء من رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، الذي كُلف في أكتوبر، تشكيل حكومة جديدة على الفور أو إفساح الطريق لآخر يستطيع ذلك.

ورد الحريري قائلا إنه إذا لم يكن بمقدور عون الموافقة على التشكيلة التي قدمها للحكومة، فإن على الرئيس أن يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

هوت الليرة اللبنانية 90 بالمئة الأزمة. وهو ما انعكس سلبا على القوة الشؤائية للبنانيين

ولم يتمكن الساسة، منذ أواخر 2019، من الاتفاق على خطة إنقاذ تمكّن لبنان من الحصول على تمويل خارجي يحتاجه بشدة.

وقال دبلوماسي فرنسي أمس الأربعاء إن بلاده وشركاءها الدوليين سيحاولون زيادة الضغط على الساسة اللبنانيين في الأشهر المقبلة. وتقود فرنسا جهود مساعدة لبنان.