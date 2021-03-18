بوتين يرد بقوة على اتهام خطير وجهه له بايدن

رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بقوة على اتهام خطير كان قد وجهه له نظيره الأميركي جو بايدن.

وقال بوتين، في حديث تلفزيوني، إن الناس يميلون عادة إلى رؤية الآخرين على النحو الذي يرون به أنفسهم.

وأضاف الرئيس الروسي متهكماً أنه يتمنى للرئيس الأميركي الصحة.

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كان الرئيس الروسي يتحدث على شاشة التلفزيون الرسمي، بعد أن قال بايدن، في مقابلة مع شبكة (إيه.بي.سي) الإخبارية أمس الأربعاء، رداً على سؤال عما إن كان يعتقد أن بوتين قاتل: «أعتقد ذلك».

وأكد بوتين «سنواصل العمل مع الولايات المتحدة، لكن على النحو الذي يفيدنا».