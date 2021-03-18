قصر لترامب يثير ضجة جديدة في أميركا!

يواجه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، تحقيقا مكثفا بشأن قصر يملكه في ولاية نيويورك، ويسعى المحققون لمعرفة ما إذا كان قد ارتكب مخالفات، بعد أن اشتراه في تسعينيات القرن الماضي.

وقال مصدر إن المدعين في مانهاتن يطرحون أسئلة جديدة حول ملكية قصر «سيفن سبرينغز» ويحاولون تحديد ما إذا كانت قيمة القصر قد تم تضخيمها لتقليل قيمة ما يدفعه من ضرائب مستحقة، وفقاً لموقع قناة "الحرة" الأميركية.

وقال الموقع إن المحامي الشخصي السابق لترامب، مايكل كوهين، تحدث مع المحققين سبع مرات على الأقل، ومن المتوقع أن يجتمع وجها لوجه معهم، الجمعة، في مكتب المدعي العام في مانهاتن.

وأضاف قيام المدعين في مانهاتن بتكثيف تحقيقاتهم بشأن ملكية هذا القصر الذي يعود تاريخ بنائه إلى عام 1919.

وقالت إن مكتب المدعي العام أصدر مذكرات استدعاء جديدة وطلب تسجيلات لاجتماعات الحكومة المحلية المتعلقة بمحاولة «منظمة ترامب» إنشاء قسم فرعي فاخر في «سيفن سبرينغز»، الذي يبلغ مساحته نحو مساحة 213 فدانا، وكان قد اشتراه عام 1995 مقابل 7.5 مليون دولار.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب محور تحقيقات أخرى في قروض حصلت عليها شركات تابعة له، إضافة لقضايا أخرى تتعلق بالانتخابات الرئاسية السابقة



