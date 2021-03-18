مقتل 9 جنود في تحطم مروحية عسكرية بأفغانستان

قالت وزارة الدفاع الأفغانية، إن تسعة من قوات الأمن قتلوا في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في وسط أفغانستان في وقت متأخر أمس الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، إنها تحقق في التحطم الذي وقع في إقليم ميدان وردك وإن القتلى كانوا من طاقم الطائرة والقوات الخاصة.

وأبلغ مصدر في القوات الجوية ومسؤول إقليمي، أن الطائرة أصابها صاروخ أثناء إقلاعها.