مطالبات أوروبية بمراجعة عاجلة لاتفاقية اللجوء مع تركيا

قالت منظمات أوروبية. اليوم الخميس، إن سياسة اللجوء التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي تخفق في تحقيق معايير الحماية الدولية، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لاتفاقية الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

ودخل اتفاق الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حيز التنفيذ في 20 مارس 2016. ووعدت أنقرة في هذا الاتفاق غير الملزم، بإغلاق حدودها واستعادة المهاجرين غير الشرعيين من الجزر اليونانية مقابل حوالي ستة مليارات يورو، مع انعكاس ذلك بعواقب وخيمة على طالبي الحماية، بحسب بيان لثماني منظمات.

وذكرت المنظمات، أن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي غالباً ما تشهد انتهاكا لحقوق الإنسان.



