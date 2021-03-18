الأمم المتحدة تعيّن مبعوثاً جديداً إلى أفغانستان

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تعيين الدبلوماسي الفرنسي المخضرم جان أرنو مبعوثاً شخصياً له الى أفغانستان والمناطق المجاورة، وذلك قبيل بدء محادثات سلام حول هذا البلد الذي تمزقه الحروب تستضيفها موسكو في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وسيعمل أرنو بالتنسيق مع الكندية ديبورا ليونز، مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى كابول ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما).

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه قد طُلب من الدبلوماسي الفرنسي الذي عمل سابقاً مبعوثاً أممياً إلى عملية السلام في كولومبيا ولديه خبرة في الشؤون الأفغانية "المساعدة في التوصل الى حل سياسي للنزاع" الأفغاني.

وأضاف أن تعيينه "يعكس التزام الأمم المتحدة المستمر بحل سلمي للنزاع".