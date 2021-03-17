كشف أدلة جديدة على أهمية لقاحات كورونا

كشفت مسؤولة طبية بريطانية بارزة عن أدلة وبايانات جديدة تثبت مرة أخرى نجاح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في مكافحة الوباء.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مديرة اللقاحات في إدارة الصحة العامة في إنجلترا الدكتورة ماري رامزي قولها، مساء الأربعاء "إننا نطعّم المزيد من الناس كل يوم، ونمنع المزيد من الوفيات".

وأضافت رامزي، خلال المؤتمر الصحفي الذي ينظم من مقر رئاسة الوزراء حول مستجدات الفيروس، أن بيانات جديدة تؤكد أن جرعات لقاحات كورونا تقلل الوفيات بين كبار السن بنسبة 85 في المائة.

وكشفت المسؤولة الرفيعة، النقاب عن مجموعة من البيانات الجديدة التي تُظهر التأثير الواقعي لجرعة واحدة من لقاح "فايزر" أو "أسنترازينيكا" على بريطانيا بعد أن تبين أن 25 مليون بريطاني قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل.

ومن بين النتائج المهمة لتلقي اللقاحات حدوث انخفاض بنسبة 85 في المائة في الوفيات بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا، وانخفاض بنسبة 80 في المائة في حالات الاستشفاء في نفس الفئة العمرية.

وأظهر تحليل البيانات أيضا انخفاضا بنسبة 60 في المائة في الإصابة بمرض كوفيد-19، الناجم عن العدوى بفيروس كورونا، بعد تلقي جرعة واحدة لمن تزيد أعمارهم عن 70 عامًا.

وأضافت الدكتورة رامزي أن خطر الإصابة بالعدوى ينخفض ​​بمقدار الثلث إذا كنت تعيش مع شخص تم تطعيمه.

وأوضحت أن تأثير الجرعات يتحسن في جميع المجالات عندما يتم تطعيم الشخص بكلتا الجرعتين.

وتؤكد هذه البيانات الجديدة، النتائج الأولية التي توصلت إليها إدارة الصحة العامة في إنجلترا، الشهر الماضي.

لكن الدكتورة رامزي حثت الجمهور قائلة "من فضلكم لا تغيروا سلوككم عندما تتلقون اللقاح. لا تأخذوا مخاطر غير ضرورية".