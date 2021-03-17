وفاة رئيس تنزانيا جون ماجوفولي

أعلنت سامية حسن نائبة رئيس تنزانيا، مساء الأربعاء، على التلفزيون الرسمي وفاة الرئيس جون ماجوفولي.

وقالت حسن، في خطاب، إنه توفي يوم الأربعاء متأثرا بمضاعفات في القلب في مستشفى في العاصمة دار السلام.

لم يظهر ماجوفولي، البالغ من العمر 61 عاما، علنا منذ أكثر من أسبوعين، وانتشرت شائعات حول صحته.

وقال سياسيون معارضون، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنه أصيب بفيروس كورونا المستجد. لكن لم يتم تأكيد ذلك.

وقال نائب الرئيس "أبلغكم، ببالغ الأسف، أننا فقدنا اليوم قائدنا الشجاع، رئيس جمهورية تنزانيا، جون بومبي ماجوفولي".

وأوضحت أنه سيكون هناك 14 يوما من الحداد الوطني وستنكس الأعلام.