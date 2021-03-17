قرقاش: الإمارات لن تكون جزءاً في أي انتخابات إسرائيلية أبداً

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الإمارات لن تكون جزءاً في أي انتخابات داخلية في إسرائيل، الآن أو أبدا.

وقال في تغريدة بالإنجليزية على حسابه في «تويتر»: «من وجهة نظر الإمارات، فإن الغرض من الاتفاقات الإبراهيمية هو توفير أساس استراتيجي قوي لتعزيز السلام والازدهار مع إسرائيل وفي المنطقة الأوسع، لن تكون الإمارات جزءاً في أي انتخابات داخلية في إسرائيل، الآن أو في أي وقت».

وكان قرقاش قال في تغريدة سابقة: «كثير من الأخبار والتحليلات تتناول سياسة الإمارات الإقليمية وتأثيرها، والطرح السلبي في بعضها هدفه تغطية عجز المصدر ناشر الخبر. وببساطة، تأثير سياسة الإمارات يعكس نجاح تجربتها التنموية وتبنيها المصالح القومية العربية في ظل ظروف صعبة، وانفتاحها ومصداقيتها مع الأصدقاء والحلفاء».