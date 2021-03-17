تدريب بين البحرية المصرية والأميركية

أحمد عاطف (القاهرة)

نفذت القوات البحرية المصرية والأميركية تدريباً بحرياً باشتراك الفرقاطة «شرم الشيخ» مع السفينة البرمائية «USS SOMERSET- LPD 25». وقالت مصادر لـ«الاتحاد»، إن التدريب تم بنطاق مناطق العمليات في البحر الأحمر، وشمل تمارين مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية، وتحليل صورة الموقف «سطحي، جوي، تحت السطح، وإلكتروني»، بالإضافة إلى تمارين المواصلات، وكذلك التدريب على إجراءات الأمن البحري.

وأوضح الجيش المصري، أن التدريب البحري يأتي استمراراً للتدريبات المشتركة التي تجريها القوات البحرية مع الدول الصديقة، بهدف تعزيز القدرات القتالية، وبما يساهم في دعم الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة. ولفت الجيش المصري إلى أن تلك التدريبات تأتي تأكيداً على الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الأميركية.