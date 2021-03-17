الجيش اليمني يواصل تقدمه جنوب شرق تعز

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

حرر الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل وطيران تحالف دعم الشرعية أمس، مواقع جديدة في جبهتي «الشقب» و«الأحكوم» جنوب شرق تعز إثر مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكد مصدر عسكري: أن «الجيش اليمني هاجم مواقع الميليشيات في الشقب وأسفرت المواجهات عن السيطرة على تباب الصالحين والمشهود وقرية حبور وتدمير غرفة للقيادة وإدارة العمليات للميليشيات في هذه المنطقة». وأضاف المصدر أن الجيش اليمني هاجم مواقع الميليشيات في «الأحكوم» جنوب شرق المحافظة وتمكن من تحرير تباب «الخزان والقواعدة والدبعي والخضر وجاشع القببه والمشجح» وتكبدت الميليشيات خسائر فادحة فى الأرواح والمعدات.

إلى ذلك، قتل 18 عنصراً من ميليشيات الحوثي في كمين محكم نفذه الجيش اليمني في مديرية «مقبنة» غرب محافظة تعز.

واستدرجت قوات الجيش، مجموعة من عناصر الميليشيات في أطراف قرية «الزنبيل» وأحكمت الحصار، قبل أن تستهدفها. وأسفر الكمين عن مصرع 18 عنصراً حوثياً وجرح آخرين وتدمير عربتين تابعتين لها.

إلى ذلك، أحبط الجيش اليمني أمس، هجوماً شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية، في جبهة «هيلان» غرب محافظة مارب.

وقال مصدر عسكري: إن مجاميع من ميليشيات الحوثي شنّت هجوماً على مواقع عسكرية في جبهة هيلان، إلا أن قوات الجيش كسروا الهجوم بكل كفاءة، مؤكداً مصرع ما لا يقل عن 60 عنصرًا من الميليشيات إلى جانب عشرات الجرحى، لافتاً إلى أن العديد من جثث الميليشيات ما تزال متناثرة في خطوط التماس.

وأضاف أن مدفعية الجيش شنّت قصفاً مركّزاً استهدف مواقع وتحصينات الميليشيات في هيلان، وكبّدت العدو خسائر بشرية ومادية كبيرة، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات تعزيزات حوثية غرب هيلان، وألحق بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وفي مأرب أيضاً، أحبط الجيش اليمني، أمس، هجوماً كبيرًا للميليشيات في جبهة «الكسارة».

ودفعت ميليشيات الحوثي أعداداً كبيرة من عناصرها المغرر بها، في محاولة منها لإحراز تقدم في جبهة «الكسارة»، إلا أن قوات الجيش تصدت لها، وأجبرتها على الفرار.

وفي سياق آخر، توفيت طفلة أمس، متأثرة بجروح بالغة جراء جريمة استهداف الحوثيين أمس الأول، لمنزل أسرتها في مركز مديرية حيس، جنوب محافظة الحديدة، وإصابة 5 آخرين من أقاربها 4 منهم أطفال.

وكانت شظية مدفعية هاون بترت قدم الطفلة نجاة وهيب عبده رضوان، 12 عاماً، في حين مزقت الشظايا أجساد ذويها، والدها البالغ من العمر 35 عاماً، وشقيقتها فاطمة، 9 أعوام، وأقاربها الطفلتين أثير وأديان علي جياش، ووفاء علي جمجم البالغة من العمر 30 عاماً.