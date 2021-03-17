عون يمنح الحريري خيارين بشأن تشكيل حكومة لبنانية

منح الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء اليوم الأربعاء، خيارين لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

وحالت الخلافات السياسية بين مختلف الأحزاب اللبنانية دون تشكيل الحكومة منذ تكليف الحريري بها في أكتوبر الماضي.

وقال عون، في كلمة بثها التلفزيون: «إني أدعوه إلى قصر بعبدا من أجل التأليف الفوري للحكومة بالاتفاق معي».

وأضاف الرئيس اللبناني «أما في حال وجد نفسه في عجز عن التأليف وترؤس حكومة إنقاذ وطني، تتصدى للأوضاع الخطيرة التي تعاني منها البلاد والعباد، فعليه أن يفسح في المجال أمام كل قادر على التأليف».

وأكد "دعوتي مصمّمة وصادقة للرئيس المكلّف الى أن يبادر فوراً إلى أحد الخيارين المتاحين".

كان الحريري كلف بالمهمة بعد استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس الماضي، إثر انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس.

إضافة إلى أزمة تشكيل الحكومة يعاني لبنان أزمة مالية أدت إلى تدهور غير مسبوق للعملة مقابل الدولار الأميركي.