«طالبان» توجه طلباً للولايات المتحدة.. وتهدد

وجهت حركة طالبان في أفغانستان، اليوم الأربعاء، طلباً إلى الولايات المتحدة متبوعاً بتهديد قوي.

وطلبت الحركة من الولايات المتحدة الالتزام بسحب قواتها من أفغانستان بحلول الأول من شهر مايو المقبل.

وهددت «طالبان» الأربعاء، بما قالت إنها «عواقب» إذا لم تنفذ الولايات المتحدة وعودها.

يأتي ذلك بعدما صرح الرئيس الأميركي جو بايدن أنه سيكون من «الصعب» الالتزام بهذه المهلة.

وقال متحدث باسم طالبان «على الأميركيين طبقاً لاتفاق الدوحة سحب جميع قواتهم من أفغانستان بحلول الأول من مايو»، مضيفاً «إذا لم يفعلوا (...) سيتحملون مسؤولية العواقب».