سلطنة عمان تعلق رحلات الركاب من بريطانيا اعتباراً من 19 مارس

ذكرت وسائل إعلام حكومية اليوم الأربعاء أن عمان ستعلق رحلات الركاب المباشرة من بريطانيا وكذلك دخول الأجانب الذين سافروا إليها في الأسبوعين الماضيين اعتباراً من 19 مارس ، وذلك في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت إن اللجنة العليا المعنية بمواجهة تداعيات فيروس كورونا استأنفت أيضا الأمر بإغلاق جميع الأنشطة التجارية في السلطنة من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحاً حتى الثالث من أبريل .