بدء اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون لبحث قرارات قمة العلا

أدان وزير الخارجية البحريني الزياني محاولة الحوثيين استهداف المدنيين في السعودية، خلال كلمته الافتتاحية في اجتماع المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لمتابعة تنفيذ قرارات "قمة العلا" الذي انطلق، اليوم الأربعاء.

وأشاد الزياني "بالجاهزية العالية لقوات الدفاع الجوية السعودية"، مضيفاً أن ميليشيا الحوثي تواصل محاولة استهداف السعودية.

وأضاف الزياني أن "مقررات بيان العلا شددت على ضرورة وحدة دول المجلس".

وشدد على أن "الظروف الصعبة والدقيقة في الشرق الأوسط تتطلب عملا موحدا"، مضيفا أن "مقررات بيان العلا أحرزت خطوات مهمة لتعزيز التعاون المشترك".