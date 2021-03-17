الأردن.. صدور الحكم بحق المتهمين بقضية «فتى الزرقاء»

حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقاً حتى الموت على 5 من مرتكبي جريمة «فتى الزرقاء».

وأسندت نيابة محكمة أمن الدولة التهم التالية: «القيام بأعمال إرهابية، ترويع المجتمع باستخدام سلاح بالاشتراك، وجناية الشروع بالقتل بالاشتراك، وجناية إحداث عاهة دائمة، وجناية الخطف الجنائي بالاشتراك، وجنحة مقاومة رجال الأمن العام، وجنحة حمل وحيازة أدوات حادة للمتهمين كافة، وجنحة حمل وحيازة جهاز ناري دون ترخيص مكرر مرتين للمتهم السادس».

وبدأت محكمة أمن الدولة الأردنية، جلسة النطق بحكمها على 17 متهماً، أحدهم فار من وجه العدالة، في قضية الاعتداء على فتى الزرقاء قبل نحو 6 أشهر، وتسببوا ببتر يديه، وإعتام إحدى عينيه.









