قتلى في انفجار ألعاب نارية بكاليفورنيا

قتل شخصان جراء انفجار كمية كبيرة من الألعاب النارية في منزل بمدينة أونتاريو في ولاية كاليفورنيا الأميركية، مما تسبب في اشتعال حريق.

وذكرت محطة (إيه بي سي نيوز) أن الانفجار وقع حوالي الساعة 1230 مساء بالتوقيت المحلي.

وعثر رجال الإطفاء على الجثتين أثناء محاولتهم إخماد الحريق.

وتبعد أونتاريو نحو 40 ميلاً عن لوس أنجليس.