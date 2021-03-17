ساركوزي أمام القضاء مجدداً

يمثل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أمام القضاء اليوم الأربعاء بتهمة تمويل حملته الانتخابية بشكل غير قانوني، وذلك بعد أسبوعين من الحكم عليه في تهم منفصلة.

ويُتهم ساركوزي بتجاوز الحد القانوني لنفقات الحملة بمقدار 20 مليون يورو (8ر23 مليون دولار) خلال حملة إعادة انتخابه عام 2012.

ومن المتوقع صدور حكم قضائي بحقه في منتصف أبريل.

ويواجه ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و 2012 ، عقوبة السجن لمدة عام وغرامة قدرها 3750 يورو.



