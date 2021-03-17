تأجيل قمة لقاحات كورونا بعد تعليق أسترازينيكا

أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية، تأجيل قمة اللقاحات التي كانت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات تعتزم عقدها اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك بعد أن علقت ألمانيا التطعيم بلقاح شركة أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا بشكل احترازي لحين توضيح علاقة التطعيم بهذا اللقاح بحالات تجلط دموي في أوردة دماغية.

وأوضح المتحدث أن المؤتمر الذي كان مزمعا عقده عبر الهاتف بشأن حملة التطعيمات وإشراك الأطباء العموميين في الحملة، تم تأجيله إلى حين صدور قرار من الوكالة الأوروبية للأدوية.

ومن المتحتمل أن تُعقد القمة بعد غد الجمعة، بعد أن تعلن الوكالة الأوروبية للأدوية قرارها المتوقع غدا الخميس.



وأعلنت وزارة الصحة الألمانية على نحو مفاجئ بعد ظهر الاثنين عن تعليق مؤقت للتطعيم ضد كورونا بلقاح أسترازينيكا وذلك بعد ورود أخبار عن حدوث حالات تجلط دموي مرتبطة زمنيا بتناول اللقاح.

وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء هو خطوة احترازية سبقها توصية بهذا من معهد باول إيرليش المختص باللقاحات.

كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعتزم خلال المؤتمر التشاور مع رؤساء حكومات الولايات حول كيفية المضي قدما في استراتيجية التطعيم كما كانت المشاورات ستدور بشكل محدد حول كيفية إشراك الأطباء العموميين في ألمانيا في إجراءات التطعيم في أنحاء البلاد.

وكان من المفترض استخدام لقاح أسترازينيكا على نحو خاص في العيادات إذ أن من الممكن تخزينه هناك أيضا.

وسجلت ألمانيا مليونين و581 ألفا و329 حالة إصابة و 73656 حالة وفاة بشكل إجمالي منذ بدء تفشي الوباء.



