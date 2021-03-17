مقتل 58 شخصاً في هجمات إرهابية بالنيجر

تعرضت النيجر مرة جديدة لهجمات يشتبه أنها إرهابية أوقعت 58 قتيلاً في غرب البلاد قرب الحدود مع مالي، في أول أعمال عنف منذ انتخاب الرئيس محمد بازوم في 21 فبراير.

وقالت الحكومة في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي إن "مجموعات مسلحة مجهولة الهوية اعترضت أربع سيارات تقل ركاباً في طريق عودتها من سوق بانيبانغو الأسبوعي الى قريتي شينيدوغار وداري داي".

وأضاف البيان "بلغت حصيلة هذه الهجمات 58 قتيلاً وجريح واحد، وجرى حرق عدد من حاويات القمح وسيارتين اضافة إلى الاستيلاء على سيارتين".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن عن هذا الهجوم.

وإقليم تيلابيري الواقع في "المثلث الحدودي" بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي يشهد منذ سنوات هجمات دامية تشنها جماعات إرهابية.



